WBA обязала Головкина провести защиту титула

Геннадий Головкин. Фото: Philip Fong/AFP via Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала казахстанского боксера Геннадия Головкина провести защиту титула чемпиона мира в средней весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Это случилось после того, как стало известно о том, что GGG отказался от титула IBF. В качестве соперника должен выступить кубинец Эрисланди лара, владеющий поясом "регулярного" чемпиона WBA.

Согласно решению WBA, стороны должны договорить в течение 15 дней. Другими вариантами решения ситуации указываются промоутерские торги, либо отказ одного из боксеров от имеющегося титула.

Поединок Головкина с Ларой должен был состояться раньше, однако GGG позволили провести третий бой против мексиканца Сауля Альвареса.

Напомним, Головкин завоевал титул WBA Super в прошлом году. Он досрочно победил японца Риоту Мурату, лишив его чемпионского пояса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008698-wba-obyazala-golovkina-provesti-zaschitu-titula/