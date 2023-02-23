"Канело" поделился опытом с казахстанскими боксерами

Сауль Альварес. Фото: Denis Poroy/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился опытом с перспективными казахстанскими боксерами, сообщает пресс-служба Suleimen Promotions.

В частности, "Канело" показал пару приемов Беку Нурмаганбету и Абильхану Аманкулу. Также мексиканский боксер передал привет своим болельщикам из Казахстана.

"Привет всем казахстанским болельщикам. Обнимаю вас. Ваш друг "Канело", - сказал Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда победил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Геннадия Головкина единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что мексиканский боксер проведет бой в Мексике спустя 11 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010631-kanelo-podelilsya-opytom-s-kazahstanskimi-bokserami/