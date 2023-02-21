Боксер Сауль Альварес проведет бой в Мексике спустя 11 лет

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39К) назвал место и дату следующего поединка, сообщает Instagram-аккаунт боксера.

По словам "Канело", он вернется на ринг 6 мая в Мексике.

"Празднуя 200-летие свободы и суверенитета Халиско, я возвращаюсь, чтобы биться на родной земле. Я буду защищать все свои титулы в мае. Более подробная информация появится в ближайшее время", - написал Сауль в соцсетях.

С большой долей вероятности следующим соперником Альвареса станет британец Джон Райдер, владеющий временным титулом WBO во втором среднем весе.

"Канело" не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда в Лас-Вегасе победил решением судей казахстанца Геннадия Головкина.

Отметим, что Сауль Альварес не выступал в Мексике с лета 2011 года. Тогда он нокаутировал британца Райана Роудзу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010294-bokser-saul-alvares-provedet-boy-v-meksike-spustya-11-let/