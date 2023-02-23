"Мне интересен Жанибек": побивший Каната Ислама британский боксер бросил вызов Алимханулы

Джимми Келли. Фото: Simon Cooper/PA Images via Getty Images

Британский боксер-профессионал Джимми Келли изъявил желание провести бой против чемпиона WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы, сообщает SecondsOut.

Нанесший Канату Исламу первое поражение в карьере британец считает, что ему по силам победить Жанибека Алимханулы.

"Я знаю, что могу соревноваться с лучшими в мире. С каждым боем я становлюсь лучше. Мне нужны большие имена, вроде Жанибека Алимханулы. Этот бой мне интересен. Я вижу его слабые стороны.

К тому же, я уже побеждал одного раскрученного казахстанского боксера. С удовольствием сделал бы это снова. Мы можем организовать этот поединок в Британии", - заявил Келли.

Напомним, что на счету Джимми Келли 27 побед на профессиональном ринге при трех поражениях. Тогда как Жанибек Алимханулы в профессионалах идет без поражений (13-0).

Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Алимханулы провести бой против британца Лиама Смита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010628-mne-interesen-zhanibek-pobivshiy-kanata-islam-britanskiy-bokser-brosil-vyzov-alimhanuly/