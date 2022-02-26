Канат Ислам сенсационно проиграл бой: впервые после 28 побед (видео)

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

Казахстанский боксер-профессионал провел титульный бой в Плант-Сити (США, штат Флорида). По решению судей победа досталась его оппоненту из Британии, передает Sports.kz.

Он сразился с британцем Джимми Келли (25-2, 10 КО). Бой был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBO Global в среднем весе.

Итогом этого поединка стала неожиданная победа Келли – решением судей. Как подчеркивает издание, Ислам считался очевидным фаворитом в этом противостоянии.

Таким образом, Канат Ислам потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, а Джимми Келли одержал 26-ю победу и завоевал второстепенный пояс WBO.

Отметим, что свой предыдущий бой Ислам провел больше года назад – в феврале 2021-го он нокаутировал в седьмом раунде эквадорца Джейсона Минду (14-6-1, 8 КО).

Ниже можно посмотреть полное видео боя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958114-kanat-islam-sensatsionno-proigral-boy-vpervye-posle-28-pobed-v-profi/