Бросивший вызов Головкину боксер проиграл бой нокаутом

Лиам Смит. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Британский боксер-профессионал Крис Юбенк-младший досрочно уступил своему соотечественнику Лиаму Смиту на вечере бокса в Манчестере (Англия), передает NUR.KZ.

Бой стал главным событием ивента и прошел в рамках среднего дивизиона (до 72 кг).

Поединок завершился сенсационным результатом. Считавшийся фаворитом Юбенк-младший досрочно проиграл своему оппоненту.

В четвертом раунде Лиам дважды отправил в нокдаун Криса, после чего рефери решил остановить поединок. Как итог - победа Смита техническим нокаутом.

Для Юбенка-младшего это поражение стало третьим в карьере при 32 победах (из них 23 нокаутом). Ранее он неоднократно бросал вызов чемпиону WBA и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006281-brosivshiy-vyzov-golovkinu-bokser-proigral-boy-nokautom/