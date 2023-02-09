"Лара - хороший боец": Жанибек Алимханулы предложил Головкину свою помощь

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы изъявил желание помочь Геннадию Головкину в подготовке к его бою с Эрисланди Ларой, передает NUR.KZ.

Жанибек через соцсети обратился к Головкину и предложил ему свою помощь.

"Лара - хороший боец, но Головкин лучше. Я левша, Лара тоже. Если мой брат Головкин нуждается в моей помощи, я с удовольствием помогу ему подготовиться к бою. Мы, казахи, всегда поможем друг другу!", — написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что WBA (Всемирная боксерская ассоциация) обязала Геннадия Головкина провести защиту титула против кубинца Эрисланди Лары.

Ранее авторитетный боксерский портал BoxingScene сообщил, что 40-летний казахстанский боксер освободил чемпионский пояс IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008795-lara-horoshiy-boets-zhanibek-alimhanuly-predlozhil-golovkinu-svoyu-pomosch/