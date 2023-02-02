"Это будет избиение": Абель Санчес высказался о возможном бое Головкин - Мунгия

Абель Санчес. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бывший тренер чемпиона WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что у мексиканца Хайме Мунгии нет шансов в бою с казахстанским боксером, сообщает Boxingscene.com.

По словам Абеля, единственный боксер, который способен победить Головкина сейчас - это Сауль Альварес.

Американский специалист отговаривает Мунгию от поединка с казахстанским боксером.

"Я бы посоветовал ему держаться подальше от Головкина. Единственный, кто может доставить Геннадию неприятности - это "Канело". В бою с GGG Мунгию ждет избиение. Он его побьет так, будто Хайме у него что-то украл. Победить Головкина очень сложно", - заявил Санчес.

Напомним, что Геннадий Головкин не выходил на ринг после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Хайме Мунгия бросил вызов 40-летнему казахстанскому боксеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007830-eto-budet-izbienie-abel-sanches-vyskazalsya-o-vozmozhnom-boe-golovkin-mungiya/