Объявлен бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона WBO

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Официально объявлено о проведении казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы первой защиты титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, передает NUR.KZ.

В качестве претендента выступит британец Дэнзел Бентли. Поединок Алимханулы - Бентли возглавит кард вечера бокса, который запланирован на 12 ноября. Он пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США). Принимать событие будет арена Palms Casino Resort.

Британский боксер имеет в активе 17 побед на профи-ринге. Также он один раз проиграл. Еще в одном его поединке была зафиксирована ничья.

Напомним, Алимханулы стал "временным" чемпионом WBO в мае текущего года после победы над британцем Дэнни Дигнумом.

Спустя время в WBO приняли решение объявить казахстанца полноценным чемпионом мира. Случилось это после того, как американский боксер Деметриус Андраде, владевший титулом, покинул дивизион и перешел во второй средний вес. Он отказался от защиты в поединке против Алимханулы и оставил пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990914-zhanibek-alimhanuly-provedet-pervuyu-zaschitu-titula-wbo-v-las-vegase/