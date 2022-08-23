Андраде отказался от боя с Алимханулы и освободил титул WBO

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Американский боксер Деметриус Андраде отказался от поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы и освободил титул WBO в среднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

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По информации источника, Андраде решил перейти во второй средний вес (до 76 кг) и побороться за временный пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Его соперником должен стать британец Зак Паркер. Победитель данной встречи станет обязательным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет мексиканец Сауль Альварес.

Тогда как временный чемпион WBO в среднем весе (до 72 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы из-за отказа Андраде защищать титул должен стать полноправным чемпионом организации.

Напомним, ранее WBO обязала Деметриуса Андраде провести поединок против Жанибека Алимханулы, либо освободить пояс в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984396-andrade-otkazalsya-ot-boya-s-alimhanuly-i-osvobodil-titul-wbo/