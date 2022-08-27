Официально: Жанибек Алимханулы объявлен чемпионом мира по версии WBO

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о присвоении казахстанцу Жанибеку Алимханулы статуса полноправного чемпиона мира в среднем весе, передает NUR.KZ.

Такое решение в WBO приняли после того, как американский боксер Деметриус Андраде, владевший званием чемпиона, покинул дивизион и перешел во второй средний вес. Он отказался от защиты титула в поединке против Алимханулы и оставил пояс.

"Жанибек Алимханулы переведен из статуса "временного" чемпиона в среднем весе в статус полноправного. Решение вступает в силу немедленно",- озвучено в официальном документе WBO.

Напомним, Алимханулы стал "временным" чемпионом WBO в мае текущего года после победы над британцем Дэнни Дигнумом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985102-ofitsialno-zhanibek-alimhanuly-obyavlen-chempionom-mira/