Бекзад Нурдаулетов победил Яго Кизирию в Польше

Бекзад Нурдаулетов. Фото: instagram.com/nurdauletovbekzad

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов на вечере бокса в Люблине (Польша) одержал победу в поединке, который прошел в лимите полутяжелого веса, передает NUR.KZ.

Казахстанцу противостоял Яго Кизирия, представляющий Грузию. Боксеры провели на ринге все восемь запланированных раундов.

Нурдаулетов в итоге стал победителем встречи решением судей. Для него эта победа стала шестой в карьере. Казахстанец пока идет без поражений.

Добавим, что также на этом вечере бокса выступили Бекман Сойлыбаев и Мейирим Нурсултанов.

Сойлыбаев оказался сильнее Сифосеты Мвулы из ЮАР. Он завоевал титул чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

Нурсултанов в свою очередь успешно защитил пояс WBO International в среднем весе в бою против аргентинца Марсело Эстебана Косереса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990651-bekzad-nurdauletov-pobedil-yago-kiziriyu-v-polshe/