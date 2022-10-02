Мейирим Нурсултанов успешно защитил титул WBO International

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Профессиональный боксер из Казахстана Мейирим Нурсултанов провел защиту титула WBO International в среднем весе, одержав победу на вечере бокса в Люблине (Польша), передает NUR.KZ.

В качестве оппонента выступил аргентинский боксер Марсело Эстебан Косерес. Данная встреча была рассчитана на десять раундов.

Поединок прошел всю дистанцию. В итоге судьи вынесли единогласное решение в пользу Нурсултанова, который защитил свой титул.

Добавим, что в Польше также выступил Бекман Сойлыбаев. Он одержал досрочную победу над Сифосетой Мвулой из ЮАР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990650-meyirim-nursultanov-uspeshno-zaschitil-titul-wbo-international/