Бекман Сойлыбаев одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше (видео)

Бекман Сойлыбаев. Фото: instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал досрочную победу в титульном поединке, который состоялся в рамках вечера бокса в Люблине (Польша), передает NUR.KZ.

Сойлыбаев провел бой против Сифосеты Мвулы из ЮАР. Данный поединок был рассчитан на 12 раундов.

Казахстанец не стал дожидаться финального гонга, нокаутировав оппонента в седьмой трехминутке.

Таким образом, Бекман Сойлыбаев стал обладателем титула чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

Для Сойлыбаева данная победа стала 15-й в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990649-bekman-soylybaev-oderzhal-pobedu-nokautom-na-vechere-boksa-v-polshe/