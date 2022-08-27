Новоиспеченный чемпион WBO Жанибек Алимханулы бросил вызов Джермаллу Чарло

Жанибек Алимханулы. Фото: Getty Images/ Jayne Kamin-Oncea / Stringer

Ставший полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы бросил вызов обладателю титула WBC американскому боксеру Джермаллу Чарло, передает NUR.KZ.

Жанибек заявил, что он стал первым боксером в Казахстане, кому удалось завоевать титул Всемирной боксерской организации (WBO). Также Алимханулы вызвал на бой чемпиона WBC Джермалла Чарло.

"Я - чемпион мира! Я первый казахстанец, который сумел взять титул WBO. Это историческое достижение. Я очень счастлив!

Чемпионы, где же вы? У меня есть титул, что теперь? Все еще не хотите драться со мной? Чемпионы должны биться с чемпионами.

Я хочу встретиться с Чарло и отобрать у него пояс WBC. Это будет легкая работа для меня. Все знают, если я говорю, что бой будет легким, то так оно и будет.

Я побил двух бывших чемпионов мира, победил непобежденного боксера. Теперь я сам чемпион и хочу нокаутировать других чемпионов. Кто следующий?" - написал в Twitter Алимханулы.

Напомним, что Жанибек Алимханулы стал полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как бывший обладатель пояса американец Деметриус Андраде отказался от боя с казахстанцем и перешел в другой дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985240-novoispechennyy-chempion-wbo-zhanibek-alimhanuly-brosil-vyzov-dzhermallu-charlo/