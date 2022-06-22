"Хороший опыт": Иван Дычко рассказал о спарринге с Тайсоном Фьюри

Иван Дычко и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/ivandychko

Казахстанский непобежденный боксер-профессионал Иван Дычко рассказал о спаррингах с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а также дал прогноз на реванш Усик - Джошуа, передает Boxingnews.co.

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Напомним, что 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина) казахстанский тяжеловес проведет бой с местным боксером Кевином Эспиндолой.

Иван Дычко вспомнил спарринги с чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером.

"Для меня это был хороший опыт, потому что Фьюри - чемпион мира. Могу сказать, что он очень позитивный человек. Если он снова вернется на ринг, то сделает это успешно.

Мне трудно сказать, насколько мощно бьет Уайлдер. Когда мы с ним спарринговали, он не бил меня сильно. Он даже не мог меня достать", - заявил казахстанец.

Также дважды бронзовый призер Олимпийских игр дал прогноз на второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"Трудно сказать, кто победит. В последнее время Усику пришлось нелегко. Поэтому я думаю, что у Джошуа есть шансы на победу", - добавил Дычко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975249-horoshiy-opyt-ivan-dychko-rasskazal-o-sparringe-s-taysonom-fyuri/