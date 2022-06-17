Иван Дычко подерется с Кевином Эспиндолой 23 июня

Иван Дычко. Фото: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

31-летний непобежденный казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко следующий бой проведет против аргентинца Кевина Николаса Эспиндолы, передает Boxrec.com.

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Поединок состоится 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина). Бой пройдет в рамках тяжелого дивизиона и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что Иван Дычко в профессионалах идет без поражений. В активе казахстанского тяжеловеса 11 побед, причем все бои он завершил досрочно.

На счету аргентинца Кевина Николаса Эспиндолы семь побед (2 нокаутом) и три поражения.

Добавим, что Дычко не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда в Нур-Султане нокаутировал россиянина Александра Устинова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1974624-ivan-dychko-poderetsya-s-kevinom-espindoloy-23-iyunya/