Официально анонсирован второй бой между Усиком и Джошуа

Усик - Джошуа. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Матч-реванш между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа, передает NUR.KZ.

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Как сообщает сайт промоутерской компании Matchroom Boxing, второй поединок между боксерами пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, что в первом бою, который прошел в сентябре прошлого года в Лондоне (Великобритания), победу единогласным решением судей одержал Александр Усик. Тем самым украинский боксер отобрал чемпионские пояса WBO, IBF и WBA у Джошуа.

Добавим, что в профессионалах Усик идет без поражений. В его активе 19 побед, из них 13 он завершил досрочно. Тогда как на счету британца Энтони Джошуа 24 победы (22 нокаутом) при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1974828-ofitsialno-obyavleno-o-vtorom-boe-mezhdu-usikom-i-dzhoshua/