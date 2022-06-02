Эдди Хирн: Канело не откажется от реванша с Биволом

Эдди Хирн. Фото: James Chance / Stringer / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заверил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес вернется к реваншу с Дмитрием Биволом после трилогии с Геннадием Головкиным, пишет Fightnews.info.

По словам британского промоутера, реванш между Канело и Дмитрием Биволом обязательно состоится.

"Безусловно, реванш состоится. Это интересный разговор, потому что Канело хочет снова подраться с Биволом. Естественно, он также желает сразиться с Головкиным. Сентябрь - самый подходящий момент для третьего боя. На кону звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, большая трилогия. Это был правильный момент, чтобы устроить их бой.

Мы разговаривали с Биволом и его командой. Мы работаем над реваншем на Синко де Майо в следующем году. Канело ни в коем случае не откажется от этого поединка. Он отчаянно хочет поквитаться за поражение", - заявил Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей. Теперь 17 сентября Канело проведет третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972279-eddi-hirn-kanelo-ne-otkazhetsya-ot-revansha-s-bivolom/