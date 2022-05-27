"Это интересно": Пол Малиньяджи высказался о трилогии Канело - Головкин

Пол Малиньяджи. Фото: Jack Thomas/Getty Images

Бывший чемпион мира американский боксер Пол Малиньяджи уверен, что в третьем бою с Геннадием Головкиным мы увидим новую версию Сауля Альвареса, пишет Fightnews.info.

41-летний боксер считает, что поражение от Дмитрия Бивола придаст мексиканцу еще больше мотивации.

"Третий бой между Канело и Головкиным - это интересно. Мы увидим, будет ли уверен в себе Сауль после поражения. Иногда после проигрыша ты обретаешь еще больше мотивации, так как проходишь через критику.

Я думаю, мы увидим мотивированного Канело. В бою с Головкиным он захочет зарекомендовать себя. Ожидаю увидеть молодого и сосредоточенного Альвареса.

Головкин же очень хорошо заработает перед тем, как завершить карьеру. Он дал нам много хороших боев на протяжении последних лет. Но я не думаю, что в третьем бою Геннадий станет угрозой для Канело", - заявил Малиньяджи на своем Youtube-канале.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971382-eto-interesno-pol-malinyadzhi-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/