Эдди Хирн назвал дату реванша между Канело и Биволом

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что второй бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом состоится в 2023 году, передает NUR.KZ.

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Ожидается, что матч-реванш между боксерами пройдет в мае следующего года.

"Я поговорил с Биволом и его командой, и мы работаем над реваншем на Синко де Майо в следующем году. Канело ни за что не откажется от этого боя", - цитирует слова Хирна Telegram-канал FightSpace.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Канело проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу.

Следующий бой мексиканский боксер проведет против казахстанца Геннадия Головкина 17 сентября 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971113-eddi-hirn-nazval-datu-revansha-mezhdu-kanelo-i-bivolom/