"Где ты был раньше?": Головкин ответил на слова Канело

Канело и Головкин. Фото: Getty Images / Ethan Miller / Staff

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на слова мексиканца Сауля Альвареса, передает Fightnews.info.

Ранее Канело в интервью DAZN заявил, что трилогия с Головкиным для него "личное", так как тот "говорил плохо о нем".

"Давайте будем откровенными: если Канело считает, что я говорю про него какую-то ерунду, где он был раньше? Чего он ждет? Три года прошло, четыре, а он выбирает, с кем боксировать. Если у него есть личное, как он это говорит, то где оно было? Чего он ждет? Это раз. Во-вторых, я абсолютно не считаю, что говорю про него плохо. Я в последнее время вообще ничего про него не говорю.

Когда были те нюансы, те скандалы, связанные с его именем, на это есть аргументы, доказательства, факты, все дела. Почему он считает, что это чушь? Получается, весь мир говорит про него плохо? По крайней мере с моей стороны это выглядит очень некрасиво. Сейчас у него появилась возможность заговорить про этот бой, дать интервью, и он начинает об этом говорить. Это выглядит некрасиво, недостойно.

Я к нему не испытываю отвращения, это его дела - использовал он что-то или нет. Говорить про него я ничего не говорю, он этого не заслуживает. Все, что было тогда, это было по факту, на это были аргументы. Что не так? Что ему не нравится?" - сказал Геннадий в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, что сейчас казахстанский боксер готовится к поединку с японцем Риота Муратой, который запланирован на 9 апреля в Сайтаме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961091-gde-ty-byl-ranshe-golovkin-otvetil-na-slova-kanelo/