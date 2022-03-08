Головкин показал форму перед боем с Муратой (фото)

Геннадий Головкин. Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин показал актуальную форму за месяц до боя с японцем Риота Муратой, передает NUR.KZ.

Чемпион IBF в среднем весе выложил новый пост в Instagram, где поделился кадром из тренировочного лагеря в Калифорнии.

В комментариях удачи ему пожелал другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы. Также российский боксер Давид Аванесян написал, что "Гена в хорошей форме, как всегда".

Напомним, что поединок между Головкиным и суперчемпионом по версии WBA Риота Муратой состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1959736-golovkin-pokazal-formu-pered-boem-s-muratoy-foto/