Головкин и Канело подписали контракт на третий бой

Канело и Головкин. Фото: Getty Images / Ethan Miller / Staff

Стала известна точная дата трилогии Геннадий Головкин - Сауль Альварес, передает NUR.KZ.

По информации USA Today Sports, третий бой между GGG и Канело состоится 17 сентября 2022 года. Поединок пройдет в рамках суперсреднего веса. На кону будут стоять чемпионские титулы Альвареса.

Отметим, что ранее Геннадий и Сауль дважды бились в среднем весе: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором победу одержал мексиканский боксер.

Вполне вероятно, что трилогию GGG - Канело примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (там же прошли два предыдущих боя).

Но перед этим Головкину и Альваресу надо победить в предстоящих боях: Геннадий 9 апреля встретится с японцем Риота Муратой, а Сауль - 7 мая с россиянином Дмитрием Биволом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958860-golovkin-i-kanelo-podpisali-kontrakt-na-tretiy-boy/