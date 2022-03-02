Бой Головкин - Мурата пройдет 9 апреля в Японии

Геннадий Головкин. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Объединительный бой в среднем весе между чемпионом IBF казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super Риота Муратой состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter инсайдера Майка Коппинджера.

Также американский журналист подтвердил информацию, что трилогия Канело - GGG пройдет 17 сентября. Но перед этим Головкину и Альваресу надо будет пройти своих оппонентов - Мурату и Бивола, соответственно.

Напомним, что изначально поединок между Головкиным и Муратой планировался на 29 декабря в Японии. Но из-за нового штамма коронавируса поединок был перенесен.

Также отметим, что Геннадий не выходил на ринг с декабря 2020 года, а Мурата - с декабря 2019-го.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1958852-boy-golovkin-murata-proydet-9-aprelya-v-yaponii/