Журналист: Головкин не торопится на ринг, потому что имеет много денег

Геннадий Головкин. Фото: Charley Gallay/Getty Images

Геннадий Головкин владеет значительным финансовым состоянием и поэтому не переживает из-за длительного отсутствия боев. Такое мнение высказал журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс, сообщает Sports.kz.

GGG не боксировал с декабря 2020 года, когда остановил досрочно обязательного претендента из Польши Камила Шеремету. Его возвращение на ринг запланировано на весну 2022 года в бою против чемпиона мира WBA Super Риоты Мураты.

"Бездействие нанесло урон популярности Головкина, так как он не смог оставаться в центре внимания, но неясно, беспокоит ли его это. Головкин приближается к концу своей карьеры. Честно говоря, будет удивительно, если Головкин подерется больше, чем еще пару раз, прежде чем повесит перчатки на гвоздь. Согласно данным Celebrity Net Worth, состояние Головкина составляет 30 миллионов долларов. Можно поспорить, что если бы у Головкина не было такого богатства, он бы давно вернулся в строй, а не сидел в стороне в течение 12 месяцев после своего мисматча с поляком Камилом Шереметой", — написал в статье Фокс.

Напомним, бой Головкина против японца Риоты Мураты был запланирован на 29 декабря. Однако власти Японии ввели ограничения на въезд иностранцев в страну из-за распространяющегося нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". По этой причине бой перенесен на неизвестную дату. Вероятно, он состоится в начале весны 2022 года, если власти Японии разрешат иностранцам въезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948519-zhurnalist-golovkin-ne-toropitsya-na-ring-potomu-chto-imeet-mnogo-deneg/