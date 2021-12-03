Бой Головкина с Муратой отложили минимум на три месяца

Фото: instagram.com/gggboxing

Бой Геннадия Головкина за титул чемпиона мира против Риоты Мураты в Японии был перенесен "на весну следующего года", сообщает barrons.com.

Причиной переноса боя стал запрет на въезд в Японию новых иностранных гостей из-за опасений распространения Омикрона - нового штамма коронавируса.

Изначально объединительный поединок Головкина против японского чемпиона WBA Мураты был запланирован на 29 декабря в Сайтаме.

Но промоутерская компания "Тейкен" объявила в пятницу, что бой будет перенесен на еще не определенную дату следующей весной, так как Головкин и его команда не могут въехать в Японию из-за иммиграционных правил.

Точная дата будет определена, исходя из эпидемиологической ситуации в Японии.

Головкин на новость о переносе боя отреагировал словами "глубоко разочарован". При этом GGG добавил: "Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг против Риоты как можно скорее"

Напомним, в понедельник правительство Японии объявило, что запретит въезд всех новых иностранцев из-за сильно мутировавшего варианта коронавируса Omicron.

Первыми пострадавшими от новых ограничений спортсменами стали фигуристы. Финал Гран-при, который должен был пройти на следующей неделе в Осаке, был отменен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945143-boy-golovkina-s-muratoy-otlozhili-minimum-na-tri-mesyatsa/