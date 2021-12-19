Боксер Иван Дычко досрочно победил Александра Устинова (видео)

Иван Дычко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал очередную победу на профи-ринге, передает NUR.KZ.

В Нур-Султане Дычко досрочно остановил опытного россиянина Александра Устинова. В стартовом раунде Иван болезненно попал по корпусу соперника, после чего его угол решил остановить поединок.

В итоге казахстанский боксер одержал 11-ю досрочную победу на профессиональном ринге. Тогда как для Устинова это поражение стало шестым в карьере.

Напомним, что ранее победу одержали Жанкош Тураров и Ангелина Лукас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947356-bokser-ivan-dychko-dosrochno-pobedil-aleksandra-ustinova/