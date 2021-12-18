Ангелина Лукас с победы дебютировала в профессиональном боксе

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас успешно дебютировала на профи-ринге, передает NUR.KZ.

На вечере бокса в Нур-Султане Ангелина провела поединок против Светланы Василевской из Украины. По итогам четырех раундов судьи отдали победу Лукас.

Для казахстанской спортсменки эта победа стала первой в профессиональном боксе. Ранее она выступала в любителях.

Также после длительного перерыва успешно вернулся на ринг Жанкош Тураров. Он не оставил шансов боксеру из Египта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947355-angelina-lukas-s-pobedy-debyutirovala-v-professionalnom-bokse/