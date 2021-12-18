Жанкош Тураров в первом же раунде нокаутировал боксера из Египта

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров триумфально вернулся на ринг после двухлетнего перерыва, передает NUR.KZ.

На вечере бокса в Нур-Султане Жанкош успешно вернулся на ринг после длительной паузы. Тураров в первом же раунде нокаутировал представителя Египта Абдумонема Саида.

Тем самым казахстанский боксер одержал 25-ю победу в профессионалах, из которых 18 он завершил досрочно.

Для египтянина это поражение стало вторым в карьере при 22 победах.

Напомним, что в главном бою вечера выступит Данияр Елеусинов. Он будет биться с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао за вакантный титул IBO в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947354-zhankosh-turarov-v-pervom-zhe-raunde-nokautiroval-boksera-iz-egipta/