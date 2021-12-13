Рекордный гонорар: СМИ называют размер дохода Фирузы Шариповой

Кэти Тейлор - Фируза Шарипова. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Бой боксерши Фирузы Шариповой против чемпионки мира Кэти Тейлор стал для казахстанки самым выгодным с точки зрения доходов. СМИ и пользователи называют разные суммы, но все они исчисляются сотнями тысяч долларов, сообщает NUR.KZ.

Сама Фируза Шарипова сделала репост видео от YouTube-канала G versus. Автор ролика утверждает, что казахстанка получила чек на 500 тысяч фунтов стерлингов (660 тысяч долларов). Соперница из Ирландии при этом заработала чуть больше 2 млн долларов.

Автор отмечает, что для Шариповой это рекордный гонорар. До этого она получала максимум 50 тысяч долларов за бой.

Сайт essentiallysports.com приводит другие цифры. По данным этого издания Фирузе Шариповой было гарантировано 100 тысяч долларов от выхода на ринг, плюс 30% от продажи платных просмотров. И в итоге она должна получить около 275 тысяч долларов за бой или больше, если платных подписок было продано сверх ожиданий.

Тейлор же были гарантированы 500 тысяч долларов за выход на ринг, плюс 70% платных подписок. Ее общий доход от боя должен составить не менее 1 миллиона долларов.

Напомним, бой между Шарипой и Тейлор прошел 11 декабря в Ливерпуле (Англия). Соперницы провели на ринге все 10 раундов. Единогласным решением судей победительницей поединка стал ирландская боксерша (видео).

Позже Шарипова показала свое лицо после поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946619-rekordnyy-gonorar-smi-nazyvayut-razmer-dohoda-firuzy-sharipovoy/