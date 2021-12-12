Опубликовано видео боя Фирузы Шариповой против Кэти Тейлор

Фируза Шарипова - Кэти Тейлор. Фото: Alex Livesey/Getty Images

В Сети появилось видео боя за звание чемпионки мира между казахстанкой Фирузой Шариповой и ирландкой Кэти Тейлор, сообщает NUR.KZ.

Претендентка из Казахстана не уступала, а даже превосходила чемпионку в перестрелке джебами, пишет karate.ru. Но она пропускала, как только Тейлор включала серийную работу. Однако Шарипова не пятилась назад и старалась реваншироваться за каждый пропущенный удар. Ирландка взвинтила темп после 4-го раунда и начала выбрасывать больше ударов.

В 6-м раунде Фируза нанесла удар после команды "стоп" от рефери и была оштрафована на балл за это.

После близкой и упорной первой половины боя вторая половина была за чемпионкой. В большинстве разменов и эпизодов она была результативнее. В 10-м раунде Фируза пошла вперед, устроив размен ударами, в котором у обеих спортсменок были успешные моменты.

Итогом этого боя стала победа Кэти Тейлор единогласным решением судей: 99-92, 97-92 и 96-93.

Полное видео боя представлено ниже.

Напомним, на кону стояли четыре пояса, которыми владела ирландкаWBC, WBO, WBA, IBF. Тейлор удалось сохранить пояса.

Тейлор одержала 20-ю победу в 20 поединках, а Шарипова проиграла второй бой при 14 победах.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946528-opublikovano-video-boya-firuzy-sharipovoy-protiv-keti-teylor/