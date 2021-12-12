Фируза Шарипова показала свое лицо после поражения Тейлор

Бой Шарипова - Тейлор. Фото: Getty Images/Nick Potts - PA Images / Contributor

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова поделилась фото, которое было сделано после боя с Кэти Тейлор.

В своем Instagram она сделала репост сторис менеджера Сергея Завилейского. На фото видны последствия боя с ирландкой.

На лице спортсменки можно заметить пластыри и синяки.

Фируза Шарипова показала лицо после боя. Фото: instagram.com/sharipova_firuza

Напомним, что казахстанская боксерша Фируза Шарипова не смогла победить действующую абсолютную чемпионку мира в легком весе Кэти Тейлор. Судьи отдали победу непобежденной ирландке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946545-firuza-sharipova-pokazala-svoe-litso-posle-porazheniya-teylor/