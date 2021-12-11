"Историческое событие": Шарипова повесила флаг Казахстана в Ливерпуле перед боем с Тейлор

Фируза Шарипова. Фото: instagram.com/sharipova_firuza/

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова 11 декабря проведет самый важный бой в своей карьере, передает NUR.KZ.

Сегодня в Ливерпуле (Великобритания) Фируза встретится с небитой абсолютной чемпионкой мира в легком весе ирландкой Кэти Тейлор. В случае победы, Шарипова может стать первым боксером из Казахстана, собравшим все четыре основных титула (WBC, WBO, WBA, IBF).

Перед этой встречей Фируза повесила флаг Казахстана в знаменитом ливерпульском зале Masda Gym. Об этом Шарипова написала на своей странице в Instagram.

Отметим, что на счету 27-летней спортсменки 14 побед (из них 8 нокаутом) и 1 поражение на профессиональном ринге.

Ранее Фируза Шарипова заявляла, что некоторые казахстанские чиновники вставляли ей палки в колеса. Также боксерша перед боем с Тейлор собирала средства на подготовку к поединку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946475-istoricheskoe-sobytie-sharipova-povesila-flag-kazahstana-v-liverpule-pered-boem-s-teylor/