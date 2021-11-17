Фируза Шарипова - о бое с Кэти Тейлор: Некоторые казахстанские чиновники вставляли палки в колеса

Фируза Шарипова. Фото: instagram.com/sharipova_firuza

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала предстоящий бой с с ирландкой Кэти Тейлор за звание абсолютной чемпионки мира, передает NUR.KZ.

По словам Фирузы, многие не верили в нее и вставляли палки в колеса.

"11 декабря в Ливерпуле я встречусь с Кэти Тейлор за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring!

Мы давно шли к этому с моей командой, вели переговоры. Нам многие не верили, про нас врали и клеветали, и даже не представляете, какие палки в колеса вставляли нам некоторые казахстанские чиновники.

Им давали поручение нам помогать, но они делали совершенно обратное. Еще в начале года были выделены деньги на подготовку к этому бою, но они так до меня и не дошли. Я раскрою подробности чуть позднее.

Я сделаю все возможное, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. Ни один профессиональный боксер из Казахстана и Средней Азии не боксировал за пять основных титулов.

Всего через месяц я смогу осуществить мечту всей своей жизни и подниму флаг Казахстана так высоко, как никто другой!" - написала Фируза Шарипова на своей странице в Instagram.

Напомним, что в активе казахстанской боксерши 14 побед (8 из них досрочно) и 1 поражение на профи-ринге. Тогда как Кэти Тейлор идет в профессионалах без поражений, одержав 19 побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942667-firuza-sharipova-o-boe-s-keti-teylor-nekotorye-kazahstanskie-chinovniki-vstavlyali-palki-v-kolesa/