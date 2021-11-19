Наперекор чиновникам: Фируза Шарипова начала сбор средств на подготовку к титульному бою

Фируза Шарипова. Фото: пресс-служба Фирузы Шариповой

Команда Фирузы Шариповой обратилась к населению страны с просьбой оказать финансовую помощь на подготовку к бою с Кэти Тейлор за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксерши.

Причиной сбора средств стало то, что Шарипова опубликовала пост. В нем она написала, что деньги подготовку к бою с Тейлор были выделены государством еще в начале года, однако из-за козней некоторых чиновников средства до спортсменки не дошли.

"В связи с этим команда Шариповой приняла решение открыть сбор средств на подготовку к бою с Кэти Тейлор, который состоится в Ливерпуле, Великобритания, 11 декабря.

Это исторический бой для Казахстана, потому что еще никто из представителей этой страны не боксировал за пять титулов чемпиона мира по основным версиям. Даже Геннадию Головкину удалось собрать только три пояса", - написала команда Шариповой на отдельной странице в Instagram и опубликовала номера счетов, куда можно делать денежные переводы.

Сама боксерша сделала репост публикации у себя в сторис.

"Мы давно шли к этому с моей командой, вели переговоры. Нам многие не верили, про нас врали и клеветали, и даже не представляете, какие палки в колеса вставляли нам некоторые казахстанские чиновники.

Им давали поручение нам помогать, но они делали совершенно обратное.

Я сделаю все возможное, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. Ни один профессиональный боксер из Казахстана и Средней Азии не боксировал за пять основных титулов.

Всего через месяц я смогу осуществить мечту всей своей жизни и подниму флаг Казахстана так высоко, как никто другой!" - ранее написала боксерша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943108-naperekor-chinovnikam-firuza-sharipova-nachala-sbor-sredstv-na-podgotovku-k-titulnomu-boyu/