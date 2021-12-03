Флойд Мейвезер: Канело - отличный боксер, но он избегает Бенавидеса

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Al Bello/Getty Images

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер обвинил мексиканца Сауля Альвареса в трусости, передает NUR.KZ.

По словам Флойда, Канело избегает встречи со своим соотечественником Дэвидом Бенавидесом.

"Канело - отличный боксер. Мое личное мнение, он избегает встречи с Бенавидесом. Вместо того, чтобы защитить титулы в суперсреднем весе против Дэвида, он переходит в тяжелый вес. Я надеюсь, что бой c Бенавидесом все же состоится" - приводит слова Мейвезера сайт Boxingscene.com.

Напомним, что не так давно Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Позже он заявил, что хочет провести бой против обладателя титула WBC в первом тяжелом весе Илунги Макабу.

Мексиканец Дэвид Бенавидес считается одним из ведущих боксеров в суперсреднем весе. В его активе 25 побед (из них 22 нокаутом) и ноль поражений на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945244-floyd-meyvezer-kanelo-otlichnyy-bokser-no-on-izbegaet-benavidesa/