Боксер Сауль Альварес проведет бой с чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Альварес решил покорить первый тяжелый дивизион (до 90 кг), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxinginsider.com.

Во время ежегодного конгресса WBC, который прошел в Мексике, тренер Канело Эдди Рейносо попросил руководство Всемирного боксерского совета организовать бой между его подопечным и чемпионом мира в первом тяжелом весе конголезцем Илунгой Макабу.

"Как представитель Альвареса, я здесь, чтобы попросить Всемирный боксерский совет, назначить следующий бой для Канело против чемпиона в первом тяжелом весе Илунги Макабу в мае или июне 2022 года" - заявил Рейносо.

Позже президент WBC Маурисио Сулейман одобрил проведение такого поединка.

"Это очень большой сюрприз. Все же WBC единогласно одобрило бой Сауля Альвареса за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе" - сказал Сулейман.

Напомним, что не так давно мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76 кг). Ранее он владел титулами в первом среднем (до 69 кг), среднем (до 72 кг) и полутяжелом дивизионах (до 79 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942643-bokser-saul-alvares-provedet-boy-s-chempionom-wbc-v-pervom-tyazhelom-vese-ilungoy-makabu/