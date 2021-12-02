Япония отменила соревнования из-за угрозы нового распространения нового штамма

Япония, пустой аэропорт. Фото: Carl Court/Getty Images

Япония отказалась проводить Гран-при по фигурному катанию в Осаке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев.

"Японская федерация конькобежного спорта (JSF) проинформировала ИСУ о том, что финал Гран-при по фигурному катанию 2021 года, который запланирован на 9–12 декабря 2021 года в Осаке (Япония), не может быть проведен, как планировалось.

К сожалению, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими проблемами, организация мероприятия была чрезвычайно сложной. Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось", - сообщил МСК.

Ранее было объявлено о закрытии границ страны для иностранцев. Такая мера будет действовать до выяснения полной информации о новом штамме COVID-19.

Напомним, 29 декабря должен состояться бой между Головкиным и Муратой. У экспертов уже появились опасения, что поединок состоится.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944981-yaponiya-otmenila-sorevnovaniya-iz-za-ugrozy-novogo-rasprostraneniya-novogo-shtamma/