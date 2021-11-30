Озвучен бюджет боя Головкин - Мурата

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Стал известен бюджет объединительного поединка в среднем весе между чемпионом IBF Геннадием Головкиным и обладателем титула WBA Super Риота Муратой, передает NUR.KZ.

По информации японского издания Chunichi Shimbun, бюджет боя превышает 130 млн долларов. Тем самым это станет самым крупным боксерским поединком в истории страны восходящего солнца.

Напомним, что бой Головкин - Мурата запланирован на 29 декабря в Японии. Правда его проведение находится под угрозой срыва из-за появления нового штамма коронавируса.

Отметим, что Геннадий не выходил на ринг с декабря прошлого года, тогда как Риота не боксировал с 2019 года.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944706-ozvuchen-byudzhet-boya-golovkin-murata/