Определился обязательный претендент на бой с Геннадием Головкиным

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

В США состоялся бой, по результатам которого определился претендент на титул чемпиона мира IBF в средней категории. Сейчас его обладателем является Геннадий Головкин.

В со-главном бою вечера в Лас-Вегасе встретились бразильский боксер Эскива Фалькао (28-0, 20 КО) и канадец Патрис Вольны (16-0, 10 КО), пишет Sports.kz.

Изначально бой был рассчитан на 12 раундов, однако он не прошел всю дистанцию. В шестой трехминутке Фалькао получил серьезное повреждение после столкновения головами. Битва была остановлена и пришлось обратиться к судейским запискам – победу в итоге отдали Фалькао единогласным решением. Таким образом, Эскива выиграл 29-й поединок в карьере, а Вольны потерпел первое поражение в карьере.

Стоит отметить, что поединок носил статус отборочного, и теперь Фалькао стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в средней категории, которым в настоящее время владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).

Напомним, на прошлой неделе Головкин официально анонсировал поединок за три чемпионских пояса: Головкин владеет титулами IBO и IBF, а его будущий противник Риота Мурата – WBA Super.

Ранее предстоящий бой прокомментировал и сам Мурата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943188-opredelilsya-obyazatelnyy-pretendent-na-boy-s-gennadiem-golovkinym/