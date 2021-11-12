Риота Мурата: Для меня Головкин непобежденный боксер

Риота Мурата. Фото: twitter.com/WBABoxing

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе японец Риота Мурата прокомментировал предстоящий бой против казахстанца Геннадия Головкина, передает Boxingscene.com.

Напомним, что объединительный поединок состоится 29 декабря в Японии.

По словам Риота, вся его карьера была подготовкой к бою с Геннадием Головкиным.

"Я чувствую, что вся моя любительская и профессиональная карьера была подготовкой к бою с Головкиным. Этот поединок определит мое место в среднем весе и истории бокса. Геннадий долгое время был лидером этого дивизиона. Для меня он до сих пор непобежденный боксер. Я с уважением отношусь к нему.

Из-за пандемии я не боксировал почти два года. Но я с пользой использовал это время, очень усердно работал над улучшением физической формы и ударной мощи. Я горд, что такой бой состоится в Японии. Это большая честь для меня", - заявил Мурата.

Напомним, что на профи-ринге японский боксер одержал 16 побед (13 из них нокаутом) и потерпел 2 поражения. Также он является олимпийским чемпионом 2012 года. Тогда как на счету Головкина 41 победа (36 из них нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941911-riota-murata-dlya-menya-golovkin-nepobezhdennyy-bokser/