Айбек Оралбай проиграл боксеру из Узбекистана и завершил выступление на чемпионате мира-2021

Айбек Оралбай. Фото: olympics.com

Казахстанский боксер Айбек Оралбай не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 92 кг Айбек в 1/8 финала соревнований уступил этническому казаху из Узбекистана Мадияру Саидрахимову.

По ходу поединка оба побывали в нокдауне. В результате судьи раздельным решением отдали победу Саидрахимову (1:4).

За выход в полуфинал Мадияр встретится с британцем Льюисом Уильямсом. Поединок состоится 2 ноября.

Напомним, что сегодня в четвертьфинал мирового первенства прошли казахстанцы Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939836-aybek-oralbay-proigral-bokseru-iz-uzbekistana-i-zavershil-vystuplenie-na-chempionate-mira-2021/