Боксер Махмуд Сабырхан одолел шотландца и вышел в 1/4 чемпионата мира

Махмуд Сабырхан. Фото: olympic.kz

Второй бой на чемпионате мира в Белграде на стадии 1/8 финала выиграл казахстанский боксер Махмут Сабырхан, сообщает NUR.KZ

Соперником казахстанца в весовой категории до 54 кг был шотландец Макхейл.

В первом раунде Сабырхан был активнее и получил голоса 4 из 5 судей.

Во втором раунде снова только один судья посчитал, что шотландец был лучше.

В заключительной трехминутке боксеры сцепились руками и упали на настил. Макхейл первым встал на ноги. А когда Сабырхан пытался подняться, британец сделал движение коленкой в его сторону и помешал казахстанцу.

За это Сабырхан наградил соперника апперкотом.

Под занавес поединка Сабырхан даже немного потанцевал, издеваясь над шотландцем.

Раздельным решением судей (4:1) казахстанец вышел в 1/4 финала, где его ждет бразилец Майкл Триннидадом.

Напомним, в 1/16 финала Сабырхан уверенно провел поединок против южнокорейца Ким Ин Кью и победил единогласным решением судей – 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:25, 30:26).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939817-bokser-mahmud-sabyrhan-odolel-shotlandtsa-i-vyshel-v-14-chempionata-mira/