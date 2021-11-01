Асланбек Шымбергенов пробился в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Асланбек Шымбергенов: olympic.kz

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 71 кг Асланбек в 1/8 финала соревнований одолел представителя Германии Магомеда Шачидова. Бой завершился досрочно победой Шымбергенова.

В следующем круге казахстанский боксер встретится с победителем пары Ндайе Сиссоко (Испания) — Юрий Захареев (Украина). Поединок за выход в полуфинал запланирован на 2 ноября.

Напомним, что сегодня также в четвертьфинал мирового первенства прошли Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Саматали Тольтаев (до 60 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939833-aslanbek-shymbergenov-probilsya-v-14-finala-chempionata-mira-po-boksu/