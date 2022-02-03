После череды скандалов назначены новые тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике

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Стали известны имена тренеров мужской и женской сборных Казахстана по тяжелой атлетике. Мужскую команду возглавил Смаханов Нуржан Дауренбекович, женскую - Сивохин Иван Павлович. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

"В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное - результаты!

Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидобстановки в стране и по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - отметил генсекретарь ФТА Алдияр Нуралинов.

Напомним, после смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера и череды громких скандалов, связанных со смертью спортсмена, у сборной Казахстана по тяжелой атлетике появился новый тренер. Даурен Бекмуханбетов был утвержден на должность главного тренера национальной сборной на закрытом совещании с участием министра спорта, представителей НОК и Федерации тяжелой атлетики (ФТА). За кандидатуру молодого специалиста отдали голоса 14 из 17 старших тренеров.

Однако в начале декабря стало известно, что его назначение отменили. Тогда же сообщалось, что ФТА совместно с НОК и Комитетом культуры и спорта приняла решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую. Новых тренеров должны были выбрать на заседании правительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1954340-posle-cheredy-skandalov-naznacheny-novye-trenery-sbornyh-kazahstana-po-tyazheloy-atletike/