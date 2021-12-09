Скандал в сборной Казахстана по тяжелой атлетике: назначение нового тренера отменили

Даурен Бекмуханбетов. Фото: Facebook / Даурен Бекмуханбетов

Новый скандал разгорелся в тяжелой атлетике Казахстана - новый тренер сборной, которого назначили лишь в ноябре, лишился должности, передает телеканал КТК.

После смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера и череды громких скандалов, связанных со смертью спортсмена, у сборной Казахстана по тяжелой атлетике появился новый тренер. Даурен Бекмуханбетов был утвержден на должность главного тренера национальной сборной на закрытом совещании с участием министра спорта, представителей НОК и Федерации тяжелой атлетики (ФТА). За кандидатуру молодого специалиста отдали голоса 14 из 17 старших тренеров

Однако спустя три недели решение о назначении Бекмуханбетова было аннулировано. Как рассказал Даурен журналистам, его утвердили, поздравили, он отправил заявление в комитет по делам спорта и хотел начать работать. Но не тут-то было.

"Звонят помощники Актоты Рахматуллаевны и говорят: "Почему ты отказываешься работать, отказываешься от должности главного тренера?". Соответственно, это была шокирующая новость: "Кто вам сказал?". Начали разбираться. То есть кто-то такую утку запустил, что я отказываюсь работать. Хотя на самом деле это не так", - заявил Бекмуханбетов.

Позже в ФТА Даурену объяснили, что приказ министра аннулирован, а нового тренера выберут на заседании правительства 24 декабря.

Старшие тренеры в регионах возмущены происходящим. Они называют ситуацию абсурдной и разочарованы тем, что их голоса, как оказалось, ничего не значат.

"Мы выбрали главного тренера сборной Казахстана - Бекмуханбетова Даурена, и в этом выборе нас поддержала сама министр спорта Раимкулова Актоты Рахматуллаевна. Однако непонятно, под какими силами игнорируют наш выбор и мнение министра спорта. Я и мои ученики не согласны с действиями Федерации тяжелой атлетики", - заявил тренер специализированной школы тяжелой атлетики ВКО Игорь Кривицкий.

Отмечается, что на сайте ФТА информации о главном тренере сборной нет. Но ситуацию прокомментировали в комитете по делам спорта и физической культуры.

Как оказалось, назначение нового тренера отложили из-за того, что сборную хотят разделить на мужскую и женскую.

"Со стороны аккредитованной спортивной Федерации по тяжелой атлетике поступило предложение в комитет по делам спорта и физической культуры: отложить назначение главного тренера в связи с тем, что после чемпионата будет поднят вопрос разделения национальной сборной команды по тяжелой атлетике по женщинам и мужчинам. В связи с тем, что они хотят назначить двух разных тренеров, эти предложения были со стороны комитета одобрены", - объяснила замглавы комитета по делам спорта и физической культуры Айгуль Бектенова.

Эту информацию подтвердили и в федерации. Сообщается, что главные тренеры мужской и женской сборной будут назначены после чемпионата мира, который сейчас проходит в Ташкенте. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет начальник команды Роман Темиржанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1946032-skandal-v-sbornoy-kazahstana-po-tyazheloy-atletike-naznachenie-novogo-trenera-otmenili/