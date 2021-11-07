После обращений спортсменов сменился тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Даурен Бекмуханбетов - новый главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Фото: facebook.com/dauren.bekmukhanbetov

Новым главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике назначен Даурен Бекмуханбетов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта.

"Катализатором сложившейся ситуации послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий, решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, в результате чего были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов, и другие.

В своем выступлении министр поблагодарила руководство Федерации, в лице Алдияра Нуралинова за огромную работу по оздоровлению федерации после допинговых скандалов и те усилия, что были предприняты по развитию этого вида спорта, а также выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта", - сообщило Министерство на сайте.

Вторым изменением в сфере спорта стало назначение нового омбудсмена. Им стал Ислама Байрамукова, известный казахстанский борец вольного стиля, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее.

Его задачей будет разобраться к увеличением обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1940957-posle-obrascheniy-sportsmenov-smenilsya-trener-sbornoy-kazahstana-po-tyazheloy-atletike/