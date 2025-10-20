70-летний спортсмен умер во время горного забега в Алматы

В Алматы в воскресенье, 19 октября, во время горного забега в Заилийском Алатау одному из участников стало плохо и он скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов спортивного мероприятия.

О трагедии организаторы мероприятия сообщили в своем Instagram-аккаунте.

Скончался участник забега Владимир Кривенцов, которому было 70 лет. Он был мастером спорта Светского Союза по морскому многоборью, лыжным гонкам, чемпионом РК и многократным призером по таким видам спорта, как полиатлон, президентское и зимнее многоборье.

"Трагедия произошла почти сразу после старта. Оперативно прибывший в течение нескольких минут экипаж ДЧС оказал первую помощь и отвез пострадавшего в спасательную часть комплекса "Медеу", но, к сожалению, принятые меры не помогли", - рассказали организаторы.

Отмечается, что Владимир перед соревнованием прошел медобследование и не имел противопоказаний к занятию спортом.

Организаторы пообещали оказать близким погибшего материальную помощь.

Напомним, 16 октября скончался игрок футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Толеу. Ему было 19 лет. В КФФ подтвердили факт трагедии - была создана спецкомиссия для официального расследования инцидента. Подробности трагедии рассказали в клубе и УОЗ Алматы.

До этого в Актобе вместе с бабушкой и братом ушел из жизни футболист местной команды Арон Муса, которому было всего 15 лет.

