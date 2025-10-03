jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Он ничего еще не добился": Сабина Алтынбекова отреагировала на публикации о Шерхане Калмурзе

      Опубликовано:

      Сабина Алтынбекова
      Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

      Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к голкиперу футбольного клуба "Кайрат" Шерхану Калмурзе с советом и поддержкой, передает NUR.KZ.

      Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram обратилась к голкиперу Шерхану Калмурзе. Поводом стала публикация спортивного издания Sports.kz, в которой сайт цитирует экс-кандидата в президенты Казахстанской федерации футбола Алтая Даумова.

      "Раньше времени пацана с пути истинного сбиваете сами же. Он ничего еще не добился и не показал ничего сверхъестественного. Тащил то, что должен был тащить. Я не принижаю его достоинств, но зачем возвышать простого 18-летнего парня, который просто стал единственной опцией клуба из-за травм основных вратарей", - цитирует издание Даумова.

      Сабина Алтынбекова отреагировала на публикацию издания и разместила ее в stories.

      Свежая публикация по теме:
      "Выделять одного игрока неправильно": в "Кайрате" отреагировали на роскошные подарки футболистам

      "Вот таких будет много, кто высказывает свое мнение вместо поддержки. Не обращай внимания, ничего не бывает просто так. Так суждено было свыше. Только вперед, Шерхан. Труд, характер и сосредоточенность", - посоветовала Сабина Алтынбекова.

      Скрин stories Сабины Алтынбековой о Шерхане Калмурзе
      Скрин stories Сабины Алтынбековой о Шерхане Калмурзе: instagram.com/altynbekova_20

      Ранее мы также писали, что голкипер российского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп угодил в скандал после того, как ответил на вопрос о подаренной Шерхану Калмурзе машине. Футболист уже принес извинения.

      Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча. Кроме того, УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
