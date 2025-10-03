"Он ничего еще не добился": Сабина Алтынбекова отреагировала на публикации о Шерхане Калмурзе

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обратилась к голкиперу футбольного клуба "Кайрат" Шерхану Калмурзе с советом и поддержкой, передает NUR.KZ.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram обратилась к голкиперу Шерхану Калмурзе. Поводом стала публикация спортивного издания Sports.kz, в которой сайт цитирует экс-кандидата в президенты Казахстанской федерации футбола Алтая Даумова.

"Раньше времени пацана с пути истинного сбиваете сами же. Он ничего еще не добился и не показал ничего сверхъестественного. Тащил то, что должен был тащить. Я не принижаю его достоинств, но зачем возвышать простого 18-летнего парня, который просто стал единственной опцией клуба из-за травм основных вратарей", - цитирует издание Даумова.

Сабина Алтынбекова отреагировала на публикацию издания и разместила ее в stories.

"Вот таких будет много, кто высказывает свое мнение вместо поддержки. Не обращай внимания, ничего не бывает просто так. Так суждено было свыше. Только вперед, Шерхан. Труд, характер и сосредоточенность", - посоветовала Сабина Алтынбекова.

Скрин stories Сабины Алтынбековой о Шерхане Калмурзе: instagram.com/altynbekova_20

Ранее мы также писали, что голкипер российского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп угодил в скандал после того, как ответил на вопрос о подаренной Шерхану Калмурзе машине. Футболист уже принес извинения.

Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзу в публикации после прошедшего матча. Кроме того, УЕФА включили сейв Шерхана Калмурзы против Мбаппе в подборку лучших.

